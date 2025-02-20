Двое подростков пострадали в результате бомбового удара по Херсону

Последствия попадания авиабомбы в жилой дом в Херсоне. Фото: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

Уже есть первая информация о пострадавших в результате бомбового удара российских оккупантов по Херсону. Кроме того, что авиабомбой уничтожены несколько этажей жилого дома есть раненые дети.

Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Читайте также:

Какие травмы у пострадавших

Согласно его сообщению, среди пострадавших 13-летние двойняшки - мальчик и девочка. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

В то же время спасатели продолжают тушить пожар и разгребать завалы.