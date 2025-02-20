Двое подростков пострадали в результате бомбового удара по Херсону

Из-за бомбежки Херсона есть пострадавшие — сколько раненых
Уже есть первая информация о пострадавших в результате бомбового удара российских оккупантов по Херсону. Кроме того, что авиабомбой уничтожены несколько этажей жилого дома есть раненые дети.
Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Какие травмы у пострадавших
Согласно его сообщению, среди пострадавших 13-летние двойняшки - мальчик и девочка. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
В то же время спасатели продолжают тушить пожар и разгребать завалы.
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