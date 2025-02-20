Двоє підлітків постраждали в результаті бомбового удару по Херсону

Наслідки потрапляння авіабомби в житловий будинок у Херсоні. Фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Вже є перша інформація стосовно постраждалих в результаті бомбового удару російських окупантів по Херсону. Окрім того, що авіабомбою знищені декілька поверхів житлового будинку є поранені діти.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Які травми у постраждалих

Згідно з його повідомленням, серед постраждали 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Водночас рятувальники продовжують гасити пожежу та розгрібати завали.