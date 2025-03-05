Трамп заявил, что из-за политики Байдена в Штатах возник экономический кризис

Президент США Дональд Трамп. Фото: aa.com.tr

В результате политики Джо Байдена США дошли до экономической катастрофы. Сейчас одной из задач является прекращение бюрократии.

Как сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп українською" об этом во время своего выступления перед Конгрессом 5 марта заявил президент США.

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Обращаясь к министру здравоохранения США Роберту Фрэнсису Кеннеди-младшему, Трамп отметил, что США — более здоровая страна, чем он думал раньше. Согласно базам данных социального обеспечения, в Америке проживает более 130 тысяч человек старше 160 лет и один человек старше 300 лет.

"Расходы прошлой администрации, например, расходы на соцобеспечение, уходят, неизвестно куда. Мы покончим с бюрократией, а тех, кто откажется меняться, ждет увольнение. Эпоха господства никем не избранных бюрократов закончилась", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом Трамп обвинил Байдена в подорожании яиц. Также он пообещал, что этот пищевой продукт подешевеет.

Ранее мы сообщали, что президент США объявил замораживание международной помощи. Украины это касается тоже.