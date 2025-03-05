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Из-за Байдена в США экономический кризис, — заявление Трампа

5 марта 2025 05:04
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Трамп заявил, что из-за политики Байдена в Штатах возник экономический кризис
Президент США Дональд Трамп. Фото: aa.com.tr
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В результате политики Джо Байдена США дошли до экономической катастрофы. Сейчас одной из задач является прекращение бюрократии.

Как сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп українською" об этом во время своего выступления перед Конгрессом 5 марта заявил президент США.

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Обращаясь к министру здравоохранения США Роберту Фрэнсису Кеннеди-младшему, Трамп отметил, что США — более здоровая страна, чем он думал раньше. Согласно базам данных социального обеспечения, в Америке проживает более 130 тысяч человек старше 160 лет и один человек старше 300 лет.

"Расходы прошлой администрации, например, расходы на соцобеспечение, уходят, неизвестно куда. Мы покончим с бюрократией, а тех, кто откажется меняться, ждет увольнение. Эпоха господства никем не избранных бюрократов закончилась", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом Трамп обвинил Байдена в подорожании яиц. Также он пообещал, что этот пищевой продукт подешевеет.

Ранее мы сообщали, что президент США объявил замораживание международной помощи. Украины это касается тоже.

Джо Байден США Дональд Трамп Конгресс экономика Капитолий
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