Чемпионат UFC во дворе Белого дома - кадры вероятного турнира

Визуализация возможного чемпионата UFC возле Белого дома. Фото: The White House в соцсети Х

Гендиректор UFC Дэйн Уайт показал визуализацию бойцовского чемпионата, который планируют провести на южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости США.

Об этом говорится на сайте MMA Fighting, Bloody Elbow и на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

Как может выглядеть турнир UFC во дворе Белого дома

В пятницу, 21 сентября, глава UFC показал в эфире Fox News первые кадры, как может выглядеть мероприятие на южной лужайке Белого дома. На опубликованных изображениях видны сока, большой ринг, места для зрителей, а также большие экраны, чтобы люди могли наблюдать за событием на расстоянии.

Уайт проинформировал, что ожидает, что на Южной лужайке соберутся не менее 5 тысяч зрителей. В то же время парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, сможет вместить 85 тысяч человек для просмотра мероприятия.

Сейчас полный список боев, все участники, цены, детали логистики и безопасности еще формируются. Тем временем ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что готов встретиться с американцем Майклом Чендлером в рамках события UFC White House в 2026 году.

Отметим, что Уайт и президент США дружат уже длительное время. Дональд Трамп посещал многочисленные бои UFC, а Уайт выступил на Республиканском национальном съезде, когда Трамп впервые баллотировался в президенты. Также Уайт заявлял, что Трамп поддерживал его с самого начала существования UFC.

