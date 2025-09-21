Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чемпионат UFC возле Белого дома — появились фото визуализации

Чемпионат UFC возле Белого дома — появились фото визуализации

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 02:50
Чемпионат UFC во дворе Белого дома - кадры вероятного турнира
Визуализация возможного чемпионата UFC возле Белого дома. Фото: The White House в соцсети Х

Гендиректор UFC Дэйн Уайт показал визуализацию бойцовского чемпионата, который планируют провести на южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости США. 

Об этом говорится на сайте MMA Fighting, Bloody Elbow и на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Как может выглядеть турнир UFC во дворе Белого дома

В пятницу, 21 сентября, глава UFC показал в эфире Fox News первые кадры, как может выглядеть мероприятие на южной лужайке Белого дома. На опубликованных изображениях видны сока, большой ринг, места для зрителей, а также большие экраны, чтобы люди могли наблюдать за событием на расстоянии.

Чемпіонат UFC на подвір'ї Білого дому - кадри ймовірного турніру - фото 1
Визуализация возможного чемпионата UFC возле Белого дома. Фото: The White House в соцсети Х

Уайт проинформировал, что ожидает, что на Южной лужайке соберутся не менее 5 тысяч зрителей. В то же время парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, сможет вместить 85 тысяч человек для просмотра мероприятия.

Сейчас полный список боев, все участники, цены, детали логистики и безопасности еще формируются. Тем временем ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что готов встретиться с американцем Майклом Чендлером в рамках события UFC White House в 2026 году.

Отметим, что Уайт и президент США дружат уже длительное время. Дональд Трамп посещал многочисленные бои UFC, а Уайт выступил на Республиканском национальном съезде, когда Трамп впервые баллотировался в президенты. Также Уайт заявлял, что Трамп поддерживал его с самого начала существования UFC.

Напомним, неделю назад мы информировали, что украинец впервые в истории выиграл The Ultimate Fighter от UFC. Речь идет о Данииле Донченко.

Также мы писали, что украинская бойчиха UFC Марина Мороз пропустит соревнования на довольно длительный срок. Известно, что она провалила допинг-тест и получила дисквалификацию.

США спорт Дональд Трамп Белый дом UFC смешанные единоборства
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации