Чемпіонат UFC на подвір'ї Білого дому - кадри ймовірного турніру

Візуалізація можливого чемпіонату UFC біля Білого дому. Фото: The White House в соцмережі Х

Гендиректор UFC Дейн Вайт показав візуалізацію бійцівського чемпіонату, який планують провести на південній галявині Білого дому у червні 2026 року. Захід буде приурочений 250-річчю незалежності США.

Про це йдеться на сайті MMA Fighting, Bloody Elbow і на офіційній сторінці Білого дому в соцмережі Х.

Реклама

Читайте також:

Як може виглядати турнір UFC на подвір'ї Білого дому

У п'ятницю, 21 вересня, глава UFC показав в ефірі Fox News перші кадри, як може виглядати захід на південній галявині Білого дому. На опублікованих зображеннях видно соку, великий ринг, місця для глядачів, а також великі екрани, щоб люди могли спостерігати за подією на віддалі.

Візуалізація можливого чемпіонату UFC біля Білого дому. Фото: The White House в соцмережі Х

Вайт поінформував, що очікує, що на Південній галявині зберуться не менше 5 тисяч глядачів. Водночас парк Еліпс, розташований на південь від огорожі Білого дому, зможе вмістити 85 тисяч осіб для перегляду заходу.

Наразі повний список боїв, всі учасники, ціни, деталі логістики та безпеки ще формуються. Тим часом ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор заявив, що готовий зустрітися з американцем Майклом Чендлером в рамках події UFC White House у 2026 році.

Зазначимо, що Вайт і президент США товаришують вже тривалий час. Дональд Трамп відвідував численні бої UFC, а Вайт виступив на Республіканському національному з'їзді, коли Трамп вперше балотувався в президенти. Також Вайт заявляв, що Трамп підтримував його з самого початку існування UFC.

Нагадаємо, тиждень тому ми інформували, що українець вперше в історії виграв The Ultimate Fighter від UFC. Мова йде про Даніїла Донченко.

Також ми писали, що українська бійчиня UFC Марина Мороз пропустить змагання на досить тривалий термін. Відомо, що вона провалила допінг-тест та отримала дискваліфікацію.