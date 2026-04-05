Чемпион мира по шахматам пожаловался на девушку за селфи

Дата публикации 5 апреля 2026 02:50
Алуа Нурман и Магнус Карлсен. Фото: instagram.com/alua_nurman

В Германии на турнире по шахматам Grenke Chess Festival произошел инцидент. Шестнадцатый чемпион мира по этой игре Магнус Карлсен пожаловался на одну из шахматисток за селфи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СМИ.

Норвежский шахматист пожаловался на девушку из-за селфи

Инцидент произошел с 18-летней шахматистской из Казахстана Алуа Нурман. Она встретилась с Карлсеном во втором туре турнира.

Перед началом партии девушка попросила чемпиона сделать совместное фото, на что тот согласился и улыбнулся в кадр. Однако сразу после этого шахматист пожаловался судьям, чтобы те забрали у нее телефон.

Позже Алуа Нурман опубликовала видео с этим моментом в Instagram, подписав пост, что "Магнус остается с Магнусом".

Также выложила селфи с Карлсеном, отметив, что "мечта сбылась" и это была по-настоящему захватывающая игра. Партия закончилась победой чемпиона.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что в начале марта стало известно, что Магнус Карлсен планирует жениться на своей девушке Виктории Мэлоун.

Также мы писали, что в РФ инициировали уголовное преследование в отношении Гарри Каспарова, 13-го чемпиона по шахматам. Против него возбудили дело, которое предусматривает реальный срок лишения свободы.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
