Чемпіон світу з шахів поскаржився на дівчину за селфі

Алуа Нурман і Магнус Карлсен. Фото: instagram.com/alua_nurman

У Німеччині на турнірі з шахів Grenke Chess Festival стався інцидент. Шістнадцятий чемпіон світу з цієї гри Магнус Карлсен поскаржився на одну з шахісток за селфі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЗМІ.

Норвезький шахіст поскаржився на дівчину через селфі

Інцидент стався з 18-річною шахісткою з Казахстану Алуа Нурман. Вона зустрілася з Карлсеном у другому турі турніру.

Перед початком партії дівчина попросила чемпіона зробити спільне фото, на що той погодився і посміхнувся в кадр. Однак одразу після цього шахіст поскаржився суддям, щоб ті забрали в неї телефон.

Пізніше Алуа Нурман опублікувала відео з цим моментом в Instagram, підписавши пост, що "Магнус залишається з Магнусом".

Також виклала селфі з Карлсеном, зазначивши, що "мрія збулася" і це була по-справжньому захоплива гра. Партія закінчилася перемогою чемпіона.

