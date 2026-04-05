Чемпіон світу з шахів поскаржився на дівчину за селфі
У Німеччині на турнірі з шахів Grenke Chess Festival стався інцидент. Шістнадцятий чемпіон світу з цієї гри Магнус Карлсен поскаржився на одну з шахісток за селфі.
Норвезький шахіст поскаржився на дівчину через селфі
Інцидент стався з 18-річною шахісткою з Казахстану Алуа Нурман. Вона зустрілася з Карлсеном у другому турі турніру.
Перед початком партії дівчина попросила чемпіона зробити спільне фото, на що той погодився і посміхнувся в кадр. Однак одразу після цього шахіст поскаржився суддям, щоб ті забрали в неї телефон.
Пізніше Алуа Нурман опублікувала відео з цим моментом в Instagram, підписавши пост, що "Магнус залишається з Магнусом".
Також виклала селфі з Карлсеном, зазначивши, що "мрія збулася" і це була по-справжньому захоплива гра. Партія закінчилася перемогою чемпіона.
