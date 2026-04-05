Головна Новини дня Чемпіон світу з шахів поскаржився на дівчину за селфі

Чемпіон світу з шахів поскаржився на дівчину за селфі

Дата публікації: 5 квітня 2026 02:50
Алуа Нурман і Магнус Карлсен. Фото: instagram.com/alua_nurman

У Німеччині на турнірі з шахів Grenke Chess Festival стався інцидент. Шістнадцятий чемпіон світу з цієї гри Магнус Карлсен поскаржився на одну з шахісток за селфі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЗМІ.

Норвезький шахіст поскаржився на дівчину через селфі

Інцидент стався з 18-річною шахісткою з Казахстану Алуа Нурман. Вона зустрілася з Карлсеном у другому турі турніру.

Перед початком партії дівчина попросила чемпіона зробити спільне фото, на що той погодився і посміхнувся в кадр. Однак одразу після цього шахіст поскаржився суддям, щоб ті забрали в неї телефон.

Пізніше Алуа Нурман опублікувала відео з цим моментом в Instagram, підписавши пост, що "Магнус залишається з Магнусом".

Також виклала селфі з Карлсеном, зазначивши, що "мрія збулася" і це була по-справжньому захоплива гра. Партія закінчилася перемогою чемпіона.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що на початку березня стало відомо, що Магнус Карлсен планує одружитися зі своєю дівчиною Вікторією Мелоун.

Також ми писали, що в РФ ініціювали кримінальне переслідування щодо Гаррі Каспарова, 13-го чемпіона з шахів. Проти нього порушили справу, яка передбачає реальний термін позбавлення волі.

Шахи
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
