Главная Новости дня Чем Приднестровье угрожает нацбезопасности Украины — мнение экспертов

Чем Приднестровье угрожает нацбезопасности Украины — мнение экспертов

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 08:12
Как россияне из Приднестровья организовывают теракты в Украине - детали
Конференция "Как приблизить конец конфликта в Приднестровском Регионе Республики Молдова?". Фото: Новини.LIVE

На территории Приднестровья функционируют вражеские спецслужбы, которые организовуют теракты в Украине. В частности, вербуют граждан через социальные сети.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась о деталях диверсий с заведующим Лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ Виталием Куликом.

Читайте также:

Из Приднестровья вражеские спецслужбы осуществляют диверсии против Украины

Оккупированное Россией Приднестровье стало потенциальной угрозой для Украины.

"С 2014 года Россия использует Приднестровье как плацдарм для осуществления информационных диверсий, а также даже засылали диверсионные группы. В 2014 году в Буджак, а в 2022 году пытались высадить десант в Одессе. В Приднестровье бежали представители пророссийских политических сил во время Евромайдана", — рассказывает Виталий Кулик.

Также, по словам эксперта, на этой территории администрируются наиболее токсичные, пророссийские телерам-каналы, которые вербуют украинцев для совершения терактов за деньги. Они находят молодежь и инструктируют ее, как изготавливать взрывчатку. Такими "операциями" руководят сотрудники ГРУ или ФСБ.

"Это опасно. Там находятся около 1,5 тысячи российских военных, которые могут создавать проблемы. Также 8 тысяч военнослужащих так называемой "армии Приднестровья" и еще тысяча человек — спецслужбы. Это может быть потенциальной угрозой. Они имеют систему залпового огня, шесть танков, БТРы, стрелковое оружие, умеют его изготавливать", — добавляет эксперт.

Напомним, Молдова назвала условия, при которых Россия теоретически может вывести свои войска из региона.

Также эксперты отмечают, что в Приднестровье произошел обвал экономики.

теракт Одесса Молдова Приднестровье Россия
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
