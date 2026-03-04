Как россияне из Приднестровья организовывают теракты в Украине - детали

Чем Приднестровье угрожает нацбезопасности Украины — мнение экспертов
На территории Приднестровья функционируют вражеские спецслужбы, которые организовуют теракты в Украине. В частности, вербуют граждан через социальные сети.
Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась о деталях диверсий с заведующим Лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ Виталием Куликом.
Из Приднестровья вражеские спецслужбы осуществляют диверсии против Украины
Оккупированное Россией Приднестровье стало потенциальной угрозой для Украины.
"С 2014 года Россия использует Приднестровье как плацдарм для осуществления информационных диверсий, а также даже засылали диверсионные группы. В 2014 году в Буджак, а в 2022 году пытались высадить десант в Одессе. В Приднестровье бежали представители пророссийских политических сил во время Евромайдана", — рассказывает Виталий Кулик.
Также, по словам эксперта, на этой территории администрируются наиболее токсичные, пророссийские телерам-каналы, которые вербуют украинцев для совершения терактов за деньги. Они находят молодежь и инструктируют ее, как изготавливать взрывчатку. Такими "операциями" руководят сотрудники ГРУ или ФСБ.
"Это опасно. Там находятся около 1,5 тысячи российских военных, которые могут создавать проблемы. Также 8 тысяч военнослужащих так называемой "армии Приднестровья" и еще тысяча человек — спецслужбы. Это может быть потенциальной угрозой. Они имеют систему залпового огня, шесть танков, БТРы, стрелковое оружие, умеют его изготавливать", — добавляет эксперт.
Напомним, Молдова назвала условия, при которых Россия теоретически может вывести свои войска из региона.
Также эксперты отмечают, что в Приднестровье произошел обвал экономики.
