Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чим Придністровʼя загрожує нацбезпеці України — думка експертів

Чим Придністровʼя загрожує нацбезпеці України — думка експертів

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:12
Як росіяни з Придністровʼя організовують теракти в Україні — деталі
Конференція "Як наблизити кінець конфлікту в Придністровському Регіоні Республіки Молдова?". Фото: Новини.LIVE

На території Придністровʼя функціонують ворожі спецслужби, які організовують теракти в Україні. Зокрема, вербують громадян через соціальні мережі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась про деталі диверсій із завідувачем Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ Віталієм Куликом.

Реклама
Читайте також:

З Придністровʼя ворожі спецслужби здійснюють диверсії проти України

Окуповане Росією Придністровʼє стало потенційною загрозою для України.

"З 2014 року Росія використовує Придністровʼя як  плацдарм для здійснення інформаційних диверсій,  а також навіть засилали диверсійні групи. Того ж року до Буджака, а у 2022 році намагалися висадити десант в Одесі.  До Придністровʼя тікали представники проросійських політичних сил під час Євромайдану", — розповідає Віталій Кулик.

Також, за словами експерта, на цій території адмініструються найбільш  токсичні, проросійські телерам-канали, які вербують українців для здійснення терактів за гроші. Вони знаходять молодь, інструктують її, як виготовляти вибухівку. Такими "операціями" керують співробітники ГРУ чи ФСБ.

"Це небезпечно. Там знаходяться близько 1,5 тисячі російських військових, які можуть створювати проблеми. Також 8 тисяч військовослужбовців так званої "армії Придністров'я" і ще тисяча людей — спецслужби. Це може бути потенційною загрозою. Вони мають систему залпового вогню, шість танків, БТРи, стрілецьку зброю, вміють її виготовляти", — додає експерт. 

Нагадаємо, Молдова назвала умови, за яких Росія теоритично може вивести свої війська з регіону.

Також експерти наголошують, що в Придністровʼї стався обвал економіки.

теракт Одеса Молдова Придністров'я Росія
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації