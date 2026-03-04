Як росіяни з Придністровʼя організовують теракти в Україні — деталі

Конференція "Як наблизити кінець конфлікту в Придністровському Регіоні Республіки Молдова?". Фото: Новини.LIVE

На території Придністровʼя функціонують ворожі спецслужби, які організовують теракти в Україні. Зокрема, вербують громадян через соціальні мережі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась про деталі диверсій із завідувачем Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ Віталієм Куликом.

З Придністровʼя ворожі спецслужби здійснюють диверсії проти України

Окуповане Росією Придністровʼє стало потенційною загрозою для України.

"З 2014 року Росія використовує Придністровʼя як плацдарм для здійснення інформаційних диверсій, а також навіть засилали диверсійні групи. Того ж року до Буджака, а у 2022 році намагалися висадити десант в Одесі. До Придністровʼя тікали представники проросійських політичних сил під час Євромайдану", — розповідає Віталій Кулик.

Також, за словами експерта, на цій території адмініструються найбільш токсичні, проросійські телерам-канали, які вербують українців для здійснення терактів за гроші. Вони знаходять молодь, інструктують її, як виготовляти вибухівку. Такими "операціями" керують співробітники ГРУ чи ФСБ.

"Це небезпечно. Там знаходяться близько 1,5 тисячі російських військових, які можуть створювати проблеми. Також 8 тисяч військовослужбовців так званої "армії Придністров'я" і ще тисяча людей — спецслужби. Це може бути потенційною загрозою. Вони мають систему залпового вогню, шість танків, БТРи, стрілецьку зброю, вміють її виготовляти", — додає експерт.

Нагадаємо, Молдова назвала умови, за яких Росія теоритично може вивести свої війська з регіону.

Також експерти наголошують, що в Придністровʼї стався обвал економіки.