Эвакуация мужчины из Комишувахи. Фото: REUTERS

Ежегодно более 500 тысяч внутренне перемещенных лиц вынуждены искать новое место жительства в Украине. Как заявила представительница омбудсмена Ольга Алтунина, причиной миграции становятся издевательства над детьми, равнодушие местных чиновников и невозможность арендовать квартиру из-за наличия домашних животных.

Об этом Ольга Алтунина рассказала в эфире Вечір.LIVE.

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Проблемы интеграции и масштабы миграции ВПЛ

Украинские переселенцы сталкиваются со значительными препятствиями при адаптации в новых общинах, что вынуждает их постоянно мигрировать внутри страны. Представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины Ольга Алтунина заявила, что ежегодно более полумиллиона внутренне перемещенных лиц вынуждены менять место жительства. Люди переезжают, пытаясь найти лучшие условия для жизни и устроиться на работу.

По словам чиновницы, одной из главных причин такой ситуации является позиция на местах.

"Но органы местного самоуправления не хотят этим заниматься. Давайте будем откровенными. Почему? Ну, потому что война их не касается. У них все хорошо. И мы наблюдаем миграцию внутри страны", — пояснила Алтунина.

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Она констатировала, что сегодня украинское общество утратило ту солидарность, которая была в начале полномасштабного вторжения. Если раньше граждане массово предлагали бесплатное жилье семьям переселенцев, то сейчас часто можно встретить объявления об аренде с пометкой «всем, кроме ВПЛ».

Издевательства над детьми ВПЛ из-за языка и происхождения

Отдельным болезненным вопросом, который вынуждает семьи к очередному переезду, является отношение к детям переселенцев в учебных заведениях. Алтунина обратила внимание на частые случаи травли школьников-ВПЛ со стороны сверстников. Причинами для издевательств чаще всего становятся языковой вопрос и территориальное происхождение ребенка.

"И родители уезжают в другой регион. А там уже не выдают справок о ВПЛ. Просто приезжают для того, чтобы спокойно жить", — рассказала представительница омбудсмена.

Проблема аренды жилья с домашними животными

Еще одной серьезной проблемой для переселенцев становится наличие домашних животных.Снять квартиру с животными сейчас практически невозможно, а в общежитиях и местах компактного проживания действуют жесткие запреты.

Алтунина подчеркнула, что люди, которые преодолели тяжелый путь эвакуации и спасли своих собак и кошек, категорически отказываются их оставлять. Она привела пример пожилых людей, которые настолько привязаны к своим питомцам, что были готовы остаться в опасности, если бы им запретили взять животных с собой.

"Люди к ним привязались, и теперь им приходится придумывать что-то, какое-то жилье, где они смогут разместить этих животных", — резюмировала она.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что правительство выделило 26,5 млн гривен на покупку 53 домов в сельской местности для переселенцев. Дома будут приобретены в восьми регионах, причем больше всего — в Киевской области. При этом это жилье не будет оформляться в собственность людей. Граждане просто получат право проживать в нем бесплатно на основании официального договора.

Переселенцы по-прежнему сталкиваются с предвзятым отношением при поиске работы. Часто работодатели отказывают кандидатам даже после успешных собеседований из-за прописки в зоне боевых действий или отсутствия собственного жилья. В Украине такая дискриминация прямо запрещена законом, поэтому гражданам рекомендуют обжаловать подобные отказы и защищать свои трудовые права через профильные органы.

С 22 октября в Украине вступил в силу обновленный закон о правах внутренне перемещенных лиц. Новые правила не обязывают людей повторно становиться на учет или массово переоформлять действующие справки. Государство также не собирается отменять выплаты из-за пересмотра норм, однако в отдельных случаях при нарушении требований переселенцы по-прежнему рискуют лишиться финансовой помощи.