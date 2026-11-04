Евакуація чоловіка з Комишувахи. Фото: REUTERS

Щороку понад 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб змушені шукати нове місце проживання в Україні. Як заявила представниця омбудсмана Ольга Алтуніна, причиною міграції стає булінг дітей, байдужість місцевих чиновників та неможливість орендувати квартиру через наявність домашніх улюбленців.

Про це Ольга Алтуніна розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Проблеми інтеграції та масштаби міграції ВПО

Українські переселенці стикаються зі значними перешкодами під час адаптації в нових громадах, що змушує їх постійно мігрувати всередині держави. Представниця Уповноваженого Верховної Ради України Ольга Алтуніна заявила, що щороку понад півмільйона внутрішньо переміщених осіб змушені змінювати місце проживання. Люди переїжджають, намагаючись знайти кращі умови для життя та влаштуватися на роботу.

За словами посадовиці, однією з головних причин такої ситуації є позиція на місцях.

"Але органи місцевого самоврядування не хочуть цим займатися. Давайте будемо відвертими. Чому? Ну, бо їх війна не стосується. В них все добре. І ми бачимо міграцію всередині країни", — пояснила Алтуніна.

Читайте також:

Вона констатувала, що сьогодні українське суспільство втратило ту солідарність, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Якщо раніше громадяни масово пропонували безкоштовний прихисток родинам переселенців, то зараз часто можна зустріти оголошення про оренду з припискою "всім, крім ВПО".

Булінг дітей ВПО через мову та походження

Окремим болючим питанням, яке провокує родини до чергового переїзду, є ставлення до дітей переселенців у навчальних закладах. Алтуніна звернула увагу на часті випадки цькування школярів-ВПО з боку однолітків. Причинами для булінгу найчастіше стають мовне питання та територіальне походження дитини.

"І батьки піднімаються, їдуть в інший регіон. І там вже не дають довідок ВПО. Просто приїжджають для того, щоб спокійно жити", — розповіла представниця омбудсмана.

Проблема оренди житла з тваринами

Ще однією серйозною проблемою для переселенців стає наявність домашніх улюбленців. Орендувати квартиру з тваринами зараз майже неможливо, а в гуртожитках та місцях компактного проживання діють жорсткі заборони.

Алтуніна підкреслила, що люди, які подолали важкий шлях евакуації та врятували своїх собак і котів, категорично відмовляються їх покидати. Вона навела приклад літніх людей, які настільки прив'язані до своїх улюбленців, що готові були залишитися в небезпеці, якби їм заборонили взяти тварин із собою.

"Люди до них прикипіли, і людям тепер треба придумувати щось, житло якесь, де вони можуть розмістити цих тварин", — резюмувала вона.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляли, що уряд виділив 26,5 млн гривень на купівлю 53 будинків у сільській місцевості для переселенців. Оселі придбають у восьми регіонах, а найбільше — на Київщині. Водночас це житло не оформлюватимуть у власність людей. Громадяни просто отримають право жити в ньому безкоштовно на підставі офіційного договору.

Переселенці й далі зіштовхуються з упередженнями під час пошуку роботи. Часто працедавці відмовляють кандидатам навіть після вдалих співбесід через прописку в зоні бойових дій або відсутність свого житла. В Україні така дискримінація прямо заборонена законом, тому громадянам радять оскаржувати подібні відмови та захищати свої трудові права через профільні органи.

З 22 жовтня в Україні запрацював оновлений закон про права внутрішньо переміщених осіб. Нові правила не змушують людей повторно ставати на облік або масово переоформлювати чинні довідки. Держава також не збирається скасовувати виплати через перегляд норм, проте в окремих випадках порушення вимог переселенці все ще ризикують втратити фінансову допомогу.