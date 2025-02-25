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Буданов впервые появился на публике с женой после ее отравления

25 февраля 2025 08:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Кирилл Буданов впервые появился на публике с женой Марианной после ее отравления
Марианна Буданова. Фото: elle.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые появился на публике вместе с женой Марианной после ее отравления тяжелыми металлами. Супруги вместе посетили публичное мероприятие.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 25 февраля.

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Кирилл Буданов и его жена Марианна посетили Специальную встречу YES, организованную Фондом Виктора Пинчука.

Напомним, об отравлении жены руководителя ГУР стало известно осенью 2023 года. Сообщалось, что Буданову, "скорее всего, отравили через еду". Также отравлению тогда подверглись несколько сотрудников ГУР.

Ранее мы сообщали, что Буданов высказал свои ожидания относительно будущего Украины. Он отметил, что верит в прекращение огня, но не имеет такой уверенности относительно устойчивого мира.

В то же время начальник ГУР считает, что война в Украине может завершиться уже в этом году, потому что России нужна "пауза".

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