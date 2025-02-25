Кирило Буданов вперше з'явився на публіці з дружиною Маріанною після її отруєння

Маріанна Буданова. Фото: elle.ua

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вперше з'явився на публіці разом із дружиною Маріанною після її отруєння важкими металами. Подружжя разом відвідало публічний захід.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 25 лютого.

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Кирило Буданов та його дружина Маріанна відвідали Спеціальну зустріч YES, організовану Фондом Віктора Пінчука.

Нагадаємо, про отруєння дружини керівника ГУР стало відомо восени 2023 року. Повідомлялося, що Буданову, "швидше за все, отруїли через їжу". Також отруєння тоді зазнали декілька співробітників ГУР.

Раніше ми повідомляли, що Буданов висловив свої очікування щодо майбутнього України. Він зазначив, що вірить у припинення вогню, але не має такої впевненості щодо сталого миру.

Водночас начальник ГУР вважає, що війна в Україні може завершитися вже цього року, бо Росії треба "пауза".