Увольнение Буданова — руководитель ГУР отреагировал на сообщения СМИ

Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: Украинская правда / Дмитрий Ларин

Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов назвал сообщение о своем возможном увольнении "очередным вбросом", направленным на дестабилизацию ситуации. Он заверил, что его отношения с президентом Владимиром Зеленским остаются рабочими.

Об этом пишет BBC.

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На этой неделе появились очередные сообщения в СМИ, что глава государства может сменить руководителя разведки.

В ответ на это Буданов заявил, что это очередной информационный вброс. Он подчеркнул, что регулярно отчитывается перед президентом и продолжает работать над задачами, стоящими перед ГУР.

В СБУ ранее называли подобные слухи дезинформацией, распространенной российской пропагандой с целью расшатать ситуацию в Украине.

Буданов был назначен на должность в августе 2020 года. Он является одним из немногих силовиков, занимающих этот пост в течение длительного времени. Однако в 2023 году СМИ неоднократно писали о якобы намерениях Зеленского его уволить. Президент публично отрицал эту информацию.

По данным NV, в Офисе президента рассматривают возможность увольнения Буданова, а это решение якобы поддерживают Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад, которого могут назначить вместо него. Источники также утверждают, что некоторые высказывания Буданова могли негативно повлиять на Украину.

Ранее мы писали, что Россия использует для атаки на Украину стратегические бомбардировщики, которые наша страна отдала 25 лет назад. Глава Главного Управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подчеркнул, что мы не можем допускать повторения подобных ошибок.

Также Буданов обратился к российским оккупантам в видео, которое стилизовано под игру STALKER 2: Heart of Chernobyl. Его образ создали с помощью 3D-моделирования.