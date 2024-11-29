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Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

29 листопада 2024 13:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Звільнення Буданова — керівник ГУР відреагував на повідомлення ЗМІ
Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: Українська правда / Дмитро Ларін
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов назвав повідомлення про своє можливе звільнення "черговим вкидом", спрямованим на дестабілізацію ситуації. Він запевнив, що його відносини з президентом Володимиром Зеленським залишаються робочими.

Про це пише BBC.

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Цього тижня з’явилися чергові повідомлення в ЗМІ, що глава держави може змінити керівника розвідки.

У відповідь на це Буданов заявив, що це черговий інформаційний вкид. Він підкреслив, що регулярно звітує перед президентом і продовжує працювати над завданнями, які стоять перед ГУР

У СБУ раніше також називали подібні чутки дезінформацією, поширеною російською пропагандою з метою розхитати ситуацію в Україні.

Буданова призначили на посаду в серпні 2020 року. Він є одним із небагатьох силовиків, які обіймають цю посаду протягом тривалого часу. Проте у 2023 році ЗМІ неодноразово писали про нібито наміри Зеленського його звільнити. Президент публічно заперечував цю інформацію.

За даними NV, в Офісі президента розглядають можливість звільнення Буданова, а це рішення нібито підтримують Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад, якого можуть призначити замість нього. Джерела видання також стверджують, що деякі висловлювання Буданова могли негативно вплинути на Україну.

Раніше ми писали, що Росія використовує для атак на Україну стратегічні бомбардувальники, які наша країна віддала 25 років тому. Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що ми не можемо допускати повторення подібних помилок.

Також Буданов звернувся до російських окупантів у відео, яке стилізоване під гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Його образ створили за допомогою 3D-моделювання.

дезінформація фейки Кирило Буданов відставка ГУР

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