Буданов: Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина делает все для налаживания реального переговорного процесса и завершения войны. По его словам, работа с американскими партнёрами продолжается.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Переговорный процесс и завершение войны

Буданов подчеркнул, что системная дипломатическая работа на высшем уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны Украины являются параллельными процессами, которые приближают мир.

"Продолжаем совместную работу с американскими партнерами", — сообщил он, прокомментировав разговор украинской делегации с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как писали Новини.LIVE, 22 июля Буданов встретился с представителями США и НАТО. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах оборонного партнерства, налаживании производства ракет для систем Patriot, а также обсудили текущую ситуацию на фронте

Ранее Буданов встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и обсудил с ним возобновление переговорного процесса по прекращению войны и ситуацию вокруг России.