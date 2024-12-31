Буданов спрогнозировал ухудшение экономики России в 2025 году

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Армія Inform

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал проблемы в России в 2025 году. По его мнению, российская экономика значительно ухудшится.

Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона.

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Российская экономика ухудшится

Он отметил, что сейчас российская экономика способна продолжать войну, однако ситуация медленно регрессирует — наблюдаются определенные признаки ее падения.

"В 2025 году мы будем наблюдать отхождение российской экономики и финансового сектора до опасной отметки, но это не разрушение Российской Федерации", — сказал Буданов.

Он пояснил, что это будет тот предел, после которого россиянам придется принимать серьезные и системные решения на уровне государства.

"Да, они могут перейти полностью на военные рельсы, но хотят ли они этого — это большой вопрос", — добавил глава разведки.

Ранее Буданов спрогнозировал, что в следующем году украинцев ожидает "много хороших событий".

А представитель ГУР Андрей Юсов в интервью для Новини.LIVE рассказал об успешных операциях разведки в 2024 году.