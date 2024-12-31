Буданов спрогнозував погіршення економіки Росії у 2025 році

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Армія Inform

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов анонсував проблеми у Росії у 2025 році. На його думку, російська економіка значно погіршиться.

Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону.

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Російська економіка погіршиться

Він зазначив, що наразі російська економіка здатна продовжувати війну, однак ситуація повільно регресує — спостерігаються певні ознаки її падіння.

"У 2025 році ми будемо спостерігати відходження російської економіки і фінансового сектору до небезпечної відмітки, але це не руйнування Російської Федерації", — сказав Буданов.

Він пояснив, що це буде та межа, після якої росіянам доведеться приймати серйозні та системні рішення на рівні держави.

"Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки, але чи хочуть вони цього — це велике питання", — додав голова розвідки.

Раніше Буданов спрогнозував, що наступного року на українців чекає "багато гарних подій".

А представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів про успішні операції розвідки у 2024 році.