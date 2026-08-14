Буданов: Россия понесёт ответственность за каждое своё преступление

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Александр Шорохов Редактор

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выразил уверенность в том, что Российская Федерация будет вынуждена полностью возместить все финансовые потери, понесенные нашим государством в результате ведения боевых действий. Международный реестр убытков официально расширил свои технические возможности и открыл прием заявок в новых категориях. По словам Кирилла Буданова, создание таких правовых механизмов фиксации расходов лишит страну-агрессора возможности уйти от финансовой ответственности перед украинским народом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Огромные расходы государства

Глава ОП отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили огромные средства на эвакуацию людей, временное жилье, неотложную медицинскую помощь, реабилитацию, компенсации за разрушенные дома. Также значительных финансовых затрат требует и разминирование украинских территорий.

"Создание международных механизмов фиксации этих убытков лишает врага каких-либо шансов избежать ответственности за содеянное. Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг нанес этот ущерб — враг за него и заплатит", — заявил он.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что справедливость будет восстановлена.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, советник главы МИД Николай Юрлов отметил, что Украина планирует полностью открыть абсолютно все категории для подачи заявлений в Реестр убытков до конца 2026 года. По предварительным оценкам, общий ущерб страны от российской агрессии уже превысил 1 триллион долларов.

Также мы сообщали, что, по словам Буданова, война для России зашла в тупик, поэтому дальнейшее продолжение войны еще больше отдаляет Кремль от достижения заявленных целей, а также усугубляет последствия агрессии для экономики РФ.