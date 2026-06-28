Буданов поддержал законопроект Зеленского об Украинском национальном пантеоне

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию Украинского национального пантеона. По его словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом для сохранения исторической памяти и чествования борцов за независимость Украины.

Об этом сообщил Буданов, передает Новини.LIVE.

Глава ГУР подчеркнул, что никто больше не сможет навязывать украинцам, кого считать героями, какие праздники отмечать и какую историю помнить.

"Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право на свободу собственного выбора и национальную независимость наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины", — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что память о защитниках Украины должна жить вечно, а будущие поколения должны знать и чтить тех, кто отдал свою жизнь за свободу государства.

Буданов напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «Об Украинском национальном пантеоне».

По словам начальника ГУР, эта инициатива является важным шагом к восстановлению исторической справедливости, укреплению национального единства и формированию культуры памяти.

"Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Это решительный и очень нужный шаг для восстановления исторической справедливости, консолидации нашего общества и заложения фундамента памяти для следующих поколений. Этот документ является свидетельством нашей государственной зрелости", — отметил он.

Глава украинской разведки также выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время поддержит президентскую инициативу.

"Убежден, что украинский парламент понимает важность такой инициативы и как можно скорее рассмотрит и примет этот законопроект", — подчеркнул Буданов. Новость дополняется...