Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов обратился к спортсменам на фоне старта Олимпийских игр-2026

Буданов обратился к спортсменам на фоне старта Олимпийских игр-2026

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:18
Буданов поздравил украинских спортсменов с началом Олимпийских игр-2026
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Италии официально стартовали Олимпийские игры-2026. На фоне этого события руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским спортсменам и пожелал им успехов.

Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram, информирует Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Реклама
Читайте также:

Олимпийские игры-2026 — Буданов поздравил украинских спортсменов

Буданов отметил, что несмотря на то, что мир продолжает содрогаться от войн, в жизни остаются события, которые напоминают о мире и наполняют надеждой.

"Одним из таких событий традиционно является Олимпиада. И сегодня, когда снова зажегся Олимпийский огонь на зимних играх в Милане, хочу поздравить украинских спортсменов со стартом больших соревнований", — сказал глава ОПУ.

В то же время он отметил, что украинские атлеты всегда достойно представляют Украину: "мы верим, что и на этот раз национальная сборная даст повод для гордости".

Буданов отметил, что сегодня же борьба продолжается не только на спортивных аренах, но и на поле боя, где Украина защищает свою свободу и право на жизнь.

"Уверен, что наши олимпийцы, как и все украинское воинство, продемонстрируют миру силу нации, мощь украинского духа и несокрушимую волю к победе. Болейте за Украину!", — подытожил руководитель Офиса президента.

Звернення Буданова на тлі Олімпійських ігор-2026
Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Отметим, что сборная Украины открыла Зимние Олимпийские игры историческим выступлением во фристайле.

Напомним, что 6 февраля в Италии официально стартовали зимние Олимпийские игры-2026.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Украина Соревнования Кирилл Буданов спортсмены зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации