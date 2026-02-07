Буданов поздравил украинских спортсменов с началом Олимпийских игр-2026

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Италии официально стартовали Олимпийские игры-2026. На фоне этого события руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским спортсменам и пожелал им успехов.

Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram, информирует Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Олимпийские игры-2026 — Буданов поздравил украинских спортсменов

Буданов отметил, что несмотря на то, что мир продолжает содрогаться от войн, в жизни остаются события, которые напоминают о мире и наполняют надеждой.

"Одним из таких событий традиционно является Олимпиада. И сегодня, когда снова зажегся Олимпийский огонь на зимних играх в Милане, хочу поздравить украинских спортсменов со стартом больших соревнований", — сказал глава ОПУ.

В то же время он отметил, что украинские атлеты всегда достойно представляют Украину: "мы верим, что и на этот раз национальная сборная даст повод для гордости".

Буданов отметил, что сегодня же борьба продолжается не только на спортивных аренах, но и на поле боя, где Украина защищает свою свободу и право на жизнь.

"Уверен, что наши олимпийцы, как и все украинское воинство, продемонстрируют миру силу нации, мощь украинского духа и несокрушимую волю к победе. Болейте за Украину!", — подытожил руководитель Офиса президента.

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Отметим, что сборная Украины открыла Зимние Олимпийские игры историческим выступлением во фристайле.

Напомним, что 6 февраля в Италии официально стартовали зимние Олимпийские игры-2026.