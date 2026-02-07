Буданов привітав українських спортсменів з початком Олімпійських ігор-2026

Буданов звернувся до спортсменів на тлі старту Олімпійських ігор-2026
В Італії офіційно стартували Олімпійські ігри-2026. На тлі цієї події керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українських спортсменів й побажав їм успіхів.
Про це Кирило Буданов написав у Telegram, інформує Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.
Олімпійські ігри-2026 — Буданов привітав українських спортсменів
Буданов зазначив, що попри те, що світ продовжує здригатися від воєн, в житті лишаються події, які нагадують про мир і сповнюють надією.
"Однією з таких подій традиційно є Олімпіада. І сьогодні, коли знову запалав Олімпійський вогонь на зимових іграх у Мілані, хочу привітати українських спортсменів зі стартом великих змагань", — сказав очільник ОПУ.
Водночас він наголосив, що українські атлети завжди гідно представляють Україну: "ми віримо, що й цього разу національна збірна дасть привід для гордості".
Буданов зауважив, що сьогодні ж боротьба триває не лише на спортивних аренах, але й на полі бою, де Україна захищає свою свободу і право на життя.
"Упевнений, що наші олімпійці, як і все українське воїнство, продемонструють світові силу нації, міць українського духу та незламну волю до перемоги. Вболіваймо за Україну!", — підсумував керівник Офісу президента.
Зазначимо, що збірна України відкрила Зимові Олімпійські ігри історичним виступом у фристайлі.
Нагадаємо, що 6 лютого в Італії офіційно стартували зимові Олімпійські ігри-2026.
