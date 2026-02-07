Буданов привітав українських спортсменів з початком Олімпійських ігор-2026

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Італії офіційно стартували Олімпійські ігри-2026. На тлі цієї події керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українських спортсменів й побажав їм успіхів.

Про це Кирило Буданов написав у Telegram, інформує Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Буданов зазначив, що попри те, що світ продовжує здригатися від воєн, в житті лишаються події, які нагадують про мир і сповнюють надією.

"Однією з таких подій традиційно є Олімпіада. І сьогодні, коли знову запалав Олімпійський вогонь на зимових іграх у Мілані, хочу привітати українських спортсменів зі стартом великих змагань", — сказав очільник ОПУ.

Водночас він наголосив, що українські атлети завжди гідно представляють Україну: "ми віримо, що й цього разу національна збірна дасть привід для гордості".

Буданов зауважив, що сьогодні ж боротьба триває не лише на спортивних аренах, але й на полі бою, де Україна захищає свою свободу і право на життя.

"Упевнений, що наші олімпійці, як і все українське воїнство, продемонструють світові силу нації, міць українського духу та незламну волю до перемоги. Вболіваймо за Україну!", — підсумував керівник Офісу президента.

Скриншот повідомлення Буданова/Telegram

Зазначимо, що збірна України відкрила Зимові Олімпійські ігри історичним виступом у фристайлі.

Нагадаємо, що 6 лютого в Італії офіційно стартували зимові Олімпійські ігри-2026.