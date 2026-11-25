Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Украина разрабатывает гуманитарные миссии по возвращению гражданских лиц с временно оккупированных территорий. Параллельно продолжается подготовка к масштабному обмену военнопленными, который, по предварительным планам, может охватить более тысячи человек.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время мероприятия "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Какие гуманитарные миссии готовятся на оккупированных территориях

Помимо обмена военнопленными, Украина изучает возможность проведения гуманитарных миссий для вывоза гражданских лиц с временно оккупированных территорий.

"Работаем над этим, я лично этим занимаюсь. Думаю, что к концу этого года нам удастся вернуть ещё людей — как гражданских, так и военнопленных... Речь идёт о Запорожской и Херсонской областях; скажем так, это вопросы, над которыми сейчас более или менее активно работают", — заявил глава Офиса президента.

Когда может состояться первый этап обмена пленными

В ответ на уточняющий вопрос журналиста-коллеги о сроках первого этапа обмена Буданов сообщил, что он может состояться в конце ноября или в начале декабря.

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"Это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться", — отметил глава Офиса президента.

Также он подтвердил подготовку масштабного обмена, который может охватить более тысячи человек.

"Мы проведем все это, но будем проводить в несколько этапов. То есть тысяча, да, по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится", — пояснил он.

Буданов добавил, что процесс уже готовят и согласовывают с российской стороной.

"Есть определенные наши классические уловки: то отдадим, то не отдадим, но мы это уже проходили много лет", — подытожил Буданов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина и европейские партнеры 25 ноября должны провести очередные консультации по переговорному процессу. По словам Кирилла Буданова, общение будет проходить по телефону.

Также Кирилл Буданов подчеркнул важность адаптивного спорта для физической реабилитации и социальной интеграции ветеранов. После встречи с военными и спортсменами в Ужгороде он призвал распространять такой опыт по всей Украине.