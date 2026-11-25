Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Україна опрацьовує гуманітарні місії для повернення цивільних із тимчасово окупованих територій. Паралельно триває підготовка до масштабного обміну військовополоненими, який, за попередніми планами, може охопити понад тисячу людей.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час заходу "Діалог заради єдності", відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Які гуманітарні місії готують на окупованих територіях

Окрім обміну військовополоненими, Україна опрацьовує можливість проведення гуманітарних місій для вивезення цивільних із тимчасово окупованих територій.

"Працюємо над цим, особисто цим займаюсь. Я думаю, що ми дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо повернути ще людей, як цивільних, так і військовополонених... Ми говоримо, це Запорізька, Херсонська область, скажімо так, це більш-менш робочі зараз питання", —заявив керівник Офісу президента.

Коли може відбутися перший етап обміну полоненими

У відповідь на уточнювальне запитання журналіста-колеги про терміни першого етапу обміну Буданов повідомив, що він може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня.

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"Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися", — зазначив керівник Офісу президента.

Також він підтвердив підготовку масштабного обміну, який може охопити понад тисячу людей.

"Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде", — пояснив він.

Буданов додав, що процес уже готують та узгоджують із російською стороною.

"Є певні утикання такі класичні наші, що того віддамо, того не віддамо, але ми це вже проходили багато років", — підсумував Буданов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна та європейські партнери 25 листопада мають провести чергові консультації щодо переговорного процесу. За словами Кирила Буданова, спілкування відбуватиметься телефоном.

Також Кирило Буданов наголосив на важливості адаптивного спорту для фізичної реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів. Після зустрічі з військовими й спортсменами в Ужгороді він закликав поширювати такий досвід по всій Україні.