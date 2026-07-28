Буданов об Оленевке: преступление РФ не будет забыто

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Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов вспомнил об украинских военнопленных, погибших в результате трагедии в Оленевке. Он заявил, что преступление России не будет забыто, а Украина продолжает работать над возвращением всех пленных.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём обращении, передает Новини.LIVE.

Буданов напомнил о трагедии в Оленевке

Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты четыре года назад совершили массовое убийство украинских военнопленных в Оленевке.

По его словам, это преступление стало одним из самых тяжких проявлений российского террора против украинцев и не останется безнаказанным.

Украина борется за возвращение пленных

Глава ОП подчеркнул, что необходимо помнить всех украинских военных и гражданских лиц, погибших в российском плену из-за пыток и бесчеловечных условий содержания.

Он также отметил, что часть украинских защитников и гражданских лиц до сих пор находится в российском плену.

По словам Буданова, возвращение всех украинцев домой остается одним из главных приоритетов государства.

«Мы боремся за каждого и не остановимся, пока не вернем из плена всех», — подчеркнул он.

Кирилл Буданов почтил память погибших украинцев и заявил, что их подвиг не будет забыт. Новость дополняется...