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Брат Вакарчука уволился со службы в ТЦК

25 октября 2024 02:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Брат Вакарчука бросил работу в ТЦК спустя 2 года службы
Олег и Святослав Вакарчуки с мамой. Фото: 24 канал
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Младший брат известного украинского певца, вокалиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, числился сотрудником во Львовском областном ТЦК. Он занимал должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, но уволился после двух лет службы.

Об этом сообщает Telegram MediaKiller со ссылкой на данные его электронной декларации.

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Что известно

В 2023 году Олег Вакарчук получил 432 тысячи грн за работу в ТЦК и дополнительно 100 тысяч грн от ООО "ДОК ПРОМ", в которой он владеет корпоративными правами. Данная компания зарегистрирована в Киевской области и занимается оптовой торговлей.

Помимо этого, Вакарчук заработал 36 тысяч грн в виде гонорара от ООО "Суперсимметрия".

На банковских счетах брата певца лежит в том числе свыше 40 тысяч грн, а наличными он хранит 10 тысяч долларов.

В том числе, в собственности у него и его жены находится автомобиль Volkswagen и квартиры в Киеве.

Брат Вакарчука уволился со службы в ТЦК - фото 1
Декларация Олега Вакарчука. Фото: скриншот

Telegram-канал отметил, что Олег Вакарчук уволился из ТЦК в феврале 2024 года. Причины и мотивы увольнения не названы. Известно лишь то, что на этот момент он служил уже 2 года.

В свою очередь, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук с начала войны числился во Львовской военной администрации, однако он не принимал участия в боевых действиях. В мае 2024 года певец тоже сообщил в декларации об уходе с военной службы.

Напомним, 11 октября группа "Океан Эльзы" отыграла первый из пяти концертов в столичном Дворце спорта. Они были посвящены 30-летию музыкального коллектива. Во время рейда ТЦК и полиции после концерта были задержаны некоторые мужчины, а рокеры оказались в эпицентре внимания.

Также мы писали, что Святослав Вакарчук начал новый концерт во Дворце спорта в Киеве с патриотической речи

Украина ТЦК и СП война в Украине Святослав Вакарчук "Океан Эльзы"

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