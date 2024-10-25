Брат Вакарчука кинув роботу в ТЦК через 2 роки служби

Олег та Святослав Вакарчуки з мамою. Фото: 24 канал

Молодший брат відомого українського співака, вокаліста гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, вважався співробітником у Львівському обласному ТЦК. Він обіймав посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення, але звільнився після двох років служби.

Про це повідомляє Telegram MediaKiller із посиланням на дані його електронної декларації.

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Що відомо

У 2023 році Олег Вакарчук отримав 432 тисячі грн за роботу в ТЦК і додатково 100 тисяч грн від ТОВ "ДОК ПРОМ", в якій він володіє корпоративними правами. Дана компанія зареєстрована у Київській області та займається оптовою торгівлею.

Окрім цього, Вакарчук заробив 36 тисяч грн у вигляді гонорару від ТОВ "Суперсиметрія".

На банківських рахунках брата співака лежить понад 40 тисяч грн, а готівкою він зберігає 10 тисяч доларів.

У тому числі, у власності у нього та його дружини знаходиться автомобіль Volkswagen та квартири у Києві.

Декларація Олега Вакарчука. Фото: скріншот

Telegram-канал зазначив, що Олег Вакарчук звільнився із ТЦК у лютому 2024 року. Причини та мотиви звільнення не названі. Відомо лише те, що на цей момент він служив уже 2 роки.

У свою чергу лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук з початку війни значився у Львівській військовій адміністрації, проте він не брав участі у бойових діях. У травні 2024 року співак також повідомив у декларації про звільнення з військової служби.

Нагадаємо, 11 жовтня гурт "Океан Ельзи" відіграв перший із п'яти концертів у столичному Палаці спорту. Вони були присвячені 30-річчю музичного колективу. Під час рейду ТЦК та поліції після концерту було затримано деяких чоловіків, а рокери опинилися в епіцентрі уваги.

Також ми писали, що Святослав Вакарчук розпочав новий концерт у Палаці спорту у Києві з патріотичної мови.