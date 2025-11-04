Должники не смогут продавать авто и недвижимость — Рада поддержала законопроект 14005 в первом чтении

Депутаты голосуют. Фото иллюстративное: ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14005 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию". "За" проголосовали 236 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 4 ноября.

Как будут работать новые правила

Этим документом парламент намерен запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга. Он позволит взыскателям долгов быстрее получать информацию и накладывать аресты на имущество должников, чтобы те не могли его продать или переписать на других, пока не рассчитаются с долгами.

Кроме того, законопроект намерен объединить Единый реестр должников с другими реестрами, чтобы ускорить процессы наложения и снятия ограничений.

Если должник значится в реестре, то территориальные органы МВД должны отказать в регистрации транспортного средства и уведомить о нем исполнителей. Также нотариус не сможет удостоверить договор купли-продажи или ипотеки, если владелец является должником.

Если на счет взыскателей долгов поступят средства, то долг погасится автоматически.

