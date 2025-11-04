Боржники не зможуть продавати авто та нерухомість — Рада підтримала законопроєкт 14005 у першому читанні

Депутати голосують. Фото ілюстративне: ВРУ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14005 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію". "За" проголосували 236 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 4 листопада.

Як працюватимуть нові правила

Цим документом парламент має намір заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до погашення боргу. Він дозволить стягувачам боргів швидше отримувати інформацію та накладати арешти на майно боржників, щоб ті не могли його продати чи переписати на інших, поки не розрахуються з боргами.

Крім того, законопроєкт має намір поєднати Єдиний реєстр боржників з іншими реєстрами, щоб прискорити процеси накладення і зняття обмежень.

Якщо боржник значиться у реєстрі, то територіальні органи МВС мають відмовити у реєстрації транспортного засобу і повідомити про нього виконавців. Також нотаріус не зможе посвідчити договір купівлі-продажу чи іпотеки, якщо власник є боржником.

Якщо на рахунок стягувачів боргів надійдуть кошти, то борг погаситься автоматично.

