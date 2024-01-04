Боррель призвал мир дать Украине ракеты большой дальности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: РБК-Украина

Партнеры Украины должны усиливать военную помощь, чтобы наше государство могло противостоять российской агрессии. Для начала они должны передать дальнобойные ракеты.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

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Боррель рассказал, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, где обсудили последние волны массированной атаки РФ на Украину.

"Мы поделились растущей озабоченностью по усилению российских воздушных атак против гражданской инфраструктуры Украины. Мы согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами", — говорится в сообщении.

Рекетный удар по Украине 2 января

Напомним, 2 января по Киеву было выпущено около 100 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и были ранены 68, среди них двое детей.

Обломки перехваченных ракет повредили жилые дома и супермаркет, а также критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как газовая и электрическая подстанции. В результате пять районов города временно оставались без электричества, отопления и воды.

Также захватчики совершили массовый обстрел Харькова. Стало известно, что в результате атак пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.