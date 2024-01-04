Боррель призвал мир дать Украине ракеты большой дальности
Партнеры Украины должны усиливать военную помощь, чтобы наше государство могло противостоять российской агрессии. Для начала они должны передать дальнобойные ракеты.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
Призыв Борреля передать оружие Украине
Боррель рассказал, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, где обсудили последние волны массированной атаки РФ на Украину.
"Мы поделились растущей озабоченностью по усилению российских воздушных атак против гражданской инфраструктуры Украины. Мы согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами", — говорится в сообщении.
Рекетный удар по Украине 2 января
Напомним, 2 января по Киеву было выпущено около 100 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и были ранены 68, среди них двое детей.
Обломки перехваченных ракет повредили жилые дома и супермаркет, а также критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как газовая и электрическая подстанции. В результате пять районов города временно оставались без электричества, отопления и воды.
Также захватчики совершили массовый обстрел Харькова. Стало известно, что в результате атак пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.
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