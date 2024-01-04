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Боррель закликав світ дати Україні ракети великої дальності

4 січня 2024 09:50
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Боррель закликав світ дати Україні ракети великої дальності
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: РБК-Україна
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Партнери України повинні посилювати військову допомогу, аби наша держава могла протистояти російській агресії. Для початку вони мають передати далекобійні ракети.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter. 

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Боррель розповів, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, де обговорили останні хвилі масованої атаки РФ на Україну. 

"Ми поділилися зростаючою стурбованістю щодо посилення російських повітряних атак проти цивільної інфраструктури України. Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами", — йдеться у повідомленні. 

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Рекетний удар по Україні 2 січня

Нагадаємо, 2 січня по Києву було випущено близько 100 ракет, в результаті чого загинуло щонайменше четверо цивільних осіб і було поранено 68, серед них двоє дітей.

Уламки перехоплених ракет також пошкодили житлові будинки і супермаркет, а також критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, такі як газова та електрична підстанції. Як наслідок, п'ять районів міста тимчасово залишалися без електрики, опалення та води.

Також загарбники здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що внаслідок атак постраждали 62 людини, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка. 

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