ЕС не достиг согласия по тренировкам военных в Украине — детали от Борреля

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

Страны Европейского Союза еще не смогли достичь согласия по переносу тренировок украинских военных на территорию Украины в рамках миссии EUMAM Ukraine. Этот вопрос остается открытым, хотя миссия продолжает свою работу.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент "Укринформа" в субботу, 9 ноября.

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"Относительно действия тренировочной миссии на территории Украины: да, до сих пор нет консенсуса среди стран-членов, чтобы достичь этого решения. Однако это не мешает тому, чтобы тренировочная миссия работала дальше", — подчеркнул Боррель.

Он также ответил на вопрос, что перенос EUMAM мог бы быть ответом на привлечение Россией войск КНДР. По его словам, активное участие сил Северной Кореи в военных операциях РФ является одним из самых тревожных событий, которые произошли за последние дни, а также маркером глобализации войны.

Боррель заявил, что его задачей остается обеспечение работы тренировочной миссии и увеличение количества подготовленных украинских военных.

"Потому что я лично знаю, что солдату, которого отправили на фронт без надлежащей подготовки, тяжело выжить. Вопрос не в том, чтобы отправить солдат, а чтобы это были хорошо обученные и оснащенные солдаты", — добавил он.

Напомним, 9 ноября в Киев приехал Жозеп Боррель. Это уже пятый визит с начала полномасштабного вторжения.

Позже стало известно, что Боррель приехал в Киев, чтобы заверить Украину в поддержке Европы после победы Дональда Трампа на выборах в США.