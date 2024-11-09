ЄС не досяг згоди щодо тренувань військових в Україні — деталі від Борреля

Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

Країни Європейського Союзу ще не змогли досягти згоди щодо перенесення тренувань українських військових на територію України в рамках місії EUMAM Ukraine. Це питання залишається відкритим, хоча місія продовжує свою роботу.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній пресконференції із главою МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент "Укрінформу" у суботу, 9 листопада.

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"Щодо дії тренувальної місії на території України: так, досі немає консенсусу серед країн-членів, щоб досягти цього рішення. Однак це не заважає тому, щоб тренувальна місія працювала далі", — наголосив Боррель.

Він також відповів на запитання, що перенесення EUMAM могло б бути відповіддю на залучення Росією військ КНДР. За його словами, активна участь сил Північної Кореї у військових операціях РФ є однією з найбільш тривожних подій, які сталися за останні дні, а також маркером глобалізації війни.

Боррель заявив, що його завданням залишається забезпечення роботи тренувальної місії та збільшення кількості підготовлених українських військових.

"Тому що я особисто знаю, що солдату, якого відправили на фронт без належної підготовки, тяжко вижити. Питання не в тому, щоб відправити солдатів, а щоб це були добре навчені й оснащені солдати", — додав він.

Нагадаємо, 9 листопада до Києва приїхав Жозеп Боррель. Це вже п'ятий його візит з початку повномасштабного вторгнення.

Згодом стало відомо, що Боррель приїхав до Києва, щоб запевнити Україну в підтримці Європи після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.