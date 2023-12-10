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Борис Джонсон может снова стать премьер-министром Британии, — Daily Mail

10 декабря 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Борис Джонсон может снова стать премьер-министром Британии, — Daily Mail
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представители Консервативной партии Великобритании недовольны нынешним премьер-министром страны Риши Сунаком. Некоторые консерваторы предлагают вернуть экс-главу этой партии Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что журналистам издания удалось пообщаться с некоторыми депутатами Консервативной партии, которые заявили, что возвращение Бориса Джонсона является единственной альтернативой для спасения партии от проигрыша на выборах.

По словам журналистов, консерваторы захотели сменить главу партии после того, как Риши Сунак столкнулся с резким голосованием о своем главном плане, который касается мигрантов в Руанде.

В издании отмечают, что сам Джонсон может вернуться в парламент, если кто-то уступит ему место. Затем необходимо будет собрать 53 подписи под письмом, в котором говорится о недоверии Сунаку.

Что говорит спикер Джонсона

В свою очередь спикер бывшего премьер-министра Британии прокомментировал такую информацию.

По его словам, у Бориса Джонсона нет политических амбиций и возразил какие-либо планы по объединению с Фараджем (нынешний лидер Брекзит партии. — Ред.).

"Борис Джонсон сейчас пишет книгу и поддерживает правительство", — добавил спикер.

Напомним, ранее в Британии прошли митинги против правления короля Чарльза III. Демонстранты собрались на парламентской площади с плакатами "Не мой король" и обвиняют его в том, что он провозглашал необдуманную политику по нефти и газу.

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