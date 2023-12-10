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Борис Джонсон може знову стати прем'єр-міністром Британії, — Daily Mail

10 грудня 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Борис Джонсон може знову стати прем'єр-міністром Британії, — Daily Mail
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Представники Консервативної партії Великої Британії незадоволені теперішнім прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Деякі консерватори пропонують повернути ексочільника цієї партії Бориса Джонсона.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що журналістам видання вдалося поспілкуватися з деякими депутатами Консервативної партії, які заявили, що повернення Бориса Джонсона є єдиною альтернативою для порятунку партії від програшу на виборах.

За словами журналістів, консерватори захотіли змінити очільника партії після того, як Ріші Сунак зіткнувся з різким голосуванням про свій головний план, який стосується мігрантів в Руанді. 

У виданні зауважують, що сам Джонсон може повернутися до парламенту, якщо хтось поступиться йому місцем. Потім необхідно буде зібрати 53 підписи під листом, в якому йдеться про недовіру Сунаку.

Що каже речник Джонсона

Своєю чергою речник колишнього прем'єр-міністра Британії прокоментував таку інформацію. 

За його словами, Борис Джонсон не має політичних амбіцій та заперечив будь-які плани щодо об'єднання з Фараджем (теперішній лідер Брекзіт партії. — Ред.). 

"Борис Джонсон зараз пише книгу та підтримує уряд", — додав речник. 

Нагадаємо, раніше у Британії відбулися мітинги проти правління короля Чарльза III. Демонстранти зібралися на парламентській площі з плакатами "Не мій король" і звинувачують його в тому, що він виголошував необдуману політику щодо нафти та газу.

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