Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Большинство регионов останется без света — графики на завтра

Большинство регионов останется без света — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 19:27
Графики отключения света в Украине на 5 января — подробности от Укрэнерго
Киев без света. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графики отключения света будут действовать завтра, 5 января, в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий российских ударов по энергообъектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Украине на 5 января

"Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE сообщали, сколько стоит киловатт электричества для украинцев в январе.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему счетчик "накручивает киловатты без света". Там отметили, что причиной является изменение поведения людей.

Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации