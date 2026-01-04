Графики отключения света в Украине на 5 января — подробности от Укрэнерго

Большинство регионов останется без света — графики на завтра
Графики отключения света будут действовать завтра, 5 января, в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий российских ударов по энергообъектам.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Графики отключения света в Украине на 5 января
"Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении.
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
