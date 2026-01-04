Графики отключения света в Украине на 5 января — подробности от Укрэнерго

Киев без света. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графики отключения света будут действовать завтра, 5 января, в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий российских ударов по энергообъектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Графики отключения света в Украине на 5 января

"Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE сообщали, сколько стоит киловатт электричества для украинцев в январе.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему счетчик "накручивает киловатты без света". Там отметили, что причиной является изменение поведения людей.