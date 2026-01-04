Відео
Більшість регіонів залишиться без світла — графіки на завтра

Більшість регіонів залишиться без світла — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 19:27
Графіки відключення світла в Україні на 5 січня — деталі від Укренерго
Київ без світла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 5 січня, у більшості областях України. Їх запроваджують через наслідки російських ударів по енергообʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Графіки відключення світла в Україні на 5 січня

"Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування обмежень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує кіловат електрики для українців у січні.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому лічильник "накручує кіловати без світла". Там наголосили, що причиною є зміна поведінки людей.

Україна електропостачання Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
