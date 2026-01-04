Графіки відключення світла в Україні на 5 січня — деталі від Укренерго

Київ без світла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 5 січня, у більшості областях України. Їх запроваджують через наслідки російських ударів по енергообʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Графіки відключення світла в Україні на 5 січня

"Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування обмежень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

