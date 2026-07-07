Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Большая часть доходов уходит на питание: эксперт о расходах украинцев

Большая часть доходов уходит на питание: эксперт о расходах украинцев

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 12:23
Финансовый аналитик: украинцы тратят до 80% доходов на еду
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Член правления общественной организации "Линия 102.Юа" и финансовый аналитик Виктор Гальчинский оценил расходы украинцев. По его словам, более 70–80 % доходов уходит на питание.

Об этом эксклюзивно Виктор Гальчинский рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Расходы украинцев

Гальчинский отметил, что в настоящее время на питание тратится больше, чем на жилье, поскольку стоимость коммунальных услуг пока сдерживается государством.

"Хотя говорят о том, что сейчас уже и государство не сможет их сдерживать, и призывают к пересмотру. Если смотреть на расходы домохозяйств, то на продукты питания сегодня приходится более 80–90%", — говорит он.

По его словам, каждый тратит по-разному, но так или иначе расходы на еду составляют более 70–80%.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Государственная служба статистики зафиксировала рост средней заработной платы в Украине. По итогам мая 2026 года она увеличилась на 1,5% и достигла почти 31 тыс. грн.

А мировые цены на пшеницу демонстрируют снижение. В июне 2026 года индекс зерновых ФАО снизился до 110,2 пункта, что на 3,5% меньше по сравнению с маем.

еда Украина расходы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации