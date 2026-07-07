Финансовый аналитик: украинцы тратят до 80% доходов на еду

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Член правления общественной организации "Линия 102.Юа" и финансовый аналитик Виктор Гальчинский оценил расходы украинцев. По его словам, более 70–80 % доходов уходит на питание.

Об этом эксклюзивно Виктор Гальчинский рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Расходы украинцев

Гальчинский отметил, что в настоящее время на питание тратится больше, чем на жилье, поскольку стоимость коммунальных услуг пока сдерживается государством.

"Хотя говорят о том, что сейчас уже и государство не сможет их сдерживать, и призывают к пересмотру. Если смотреть на расходы домохозяйств, то на продукты питания сегодня приходится более 80–90%", — говорит он.

По его словам, каждый тратит по-разному, но так или иначе расходы на еду составляют более 70–80%.

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