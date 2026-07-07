Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Більшість доходів на харчування: експерт про витрати українцв

Більшість доходів на харчування: експерт про витрати українцв

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 12:23
Фінансовий аналітик: українці витрачають до 80% доходів на їжу
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Член правління ГО "Лінія 102.Юа" та фінансовий аналітик Віктор Гальчинський оцінив витрати українців. За його словами, понад 70–80% доходів йде на харчування.

Про це ексклюзивно Віктор Гальчинський розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Витрати українців

Гальчинський зауважив, що наразі на харчування витрачається більше. ніж на житло, оскільки вартість комунальних послуг поки що стримуються державою.

"Хоча говорять про те, що зараз вже теж держава не зможе їх стримувати і закликається до перегляду. Якщо дивитися по витратах домогосподарства, то продукти харчування на сьогодні понад 80-90%", — каже він.

За його словами, кожен витрачає по-різному, але так чи інакше вартість їжі понад 70-80%.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Державна служба статистики зафіксувала зростання середньої заробітної плати в Україні. За підсумками травня 2026 року вона збільшилася на 1,5% і сягнула майже 31 тис. грн.

А світові ціни на пшеницю демонструють спад. У червні 2026 року індекс зернових ФАО знизився до 110,2 пункту, що на 3,5% менше порівняно з травнем.

їжа Україна витрати
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації