Руслан Болгов выступил за легализацию короткоствольного оружия

Руслан Болгов. Фото: Громадське радіо

Член правления Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов 3 сентября заявил, что положительно относится к легализации именно короткоствольного оружия, поскольку другие виды оружия уже разрешены к использованию. Он заявил, что такую инициативу необходимо реализовать, в частности, для обеспечения безопасности граждан и противодействия нападениям.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Руслан Болгов высказался о легализации оружия

"Дайте возможность людям, которые уважают закон, хотят в рамках действующего законодательства быть более защищенными, дайте им возможности и средства для того, чтобы они могли реализовать свое право", — заявил Болгов.

Он заявил, что такая практика является приемлемой и нормальной в гражданском правовом государстве. Болгов отметил, что вопрос легализации пистолетов не раз обсуждался, и такую инициативу необходимо довести до реализации. Он также заявил о необходимости корректировки ряда законов — о превышении мер необходимой обороны и о самообороне.

Руслан Болгов отметил, что ограничения на получение оружия должны определяться не возрастом, а степенью дееспособности и уровнем понимания правил обращения с оружием. Эти навыки, по словам эксперта, следует периодически подтверждать. В настоящее время в Украине стандартное разрешение на хранение и ношение оружия выдается на 3 года.

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