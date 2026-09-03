Руслан Болгов виступив за легалізацію короткоствольної зброї

Руслан Болгов. Фото: Громадське радіо

Член правління Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов 3 вересня заявив, що позитивно ставиться до легалізації саме короткоствольної зброї, інші види озброєння вже дозволені для використання. Він заявив що таку ініціативу потрібно реалізувати, зокрема для безпеки громадян та протидії нападів.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Руслан Болгов висловився про легалізацію зброї

"Дайте можливість людям, які поважають закон, хочуть в рамках чинного законодавства бути більш захищеними, дайте їм можливості і засоби для того, щоб вони своє право могли реалізувати", — заявив Болгов.

Він заявив що така практика є прийнятною і нормальною в цивільній правовій державі. Болгов зазначив, що питання легалізації пістолетів не один раз обговорювалося, і таку ініціативу потрібно довести до реалізації. Він також заявив про необхідну регуляцію кількох законів — про перевищення мір необхідної оборони і про самозахист.

Руслан Болгов зазначив, що обмеження на отримання зброї мають визначатися не віком, а ступенем дієздатності та рівнем розуміння поводження зі зброєю. Ці навички, за словами експерта, варто періодично підтверджувати. Наразі в Україні стандартний дозвіл на зберігання та носіння зброї видається на 3 роки.

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