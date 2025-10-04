Болгарию затопило - по состоянию на 4 октября известно о трех погибших

Последствия наводнения. Фото: Reuters

В курортном поселке Елените в Болгарии из-за ливневых дождей погибли три человека, среди них двое спасателей.

Об этом сообщает БТА.

Министр внутренних дел Даниэль Митов рассказал, что погиб гражданин, который находился в комнате на первом этаже в момент прихода первой большой волны. Спасатели вывели других людей из здания.

Также погибли двое спасателей — сотрудник Пограничной полиции и экскаваторщик, который прибыл на помощь.

Курортный поселок Елените в Болгарии. Фото: Reuters

В течение следующих 24 часов ожидаются новые осадки.

Поисково-спасательные работы продолжаются, затруднен доступ спецтехники к подтопленным зданиям.

"В результате сильного ливня образуется волна, которая идет с Елените и приводит к затоплению всех отелей и зданий. Поступили сигналы об автомобилях и зданиях под водой, а также о людях, которые попали в беду. Немедленно были направлены две команды пожарной службы", — сообщили в МВД.

Напомним, недавно стихия накрыла Одессу. Там в результате непогоды погибли девять человек, среди них ребенок. Смерть еще двух не связывают с потопом.

По состоянию на 3 октября зафиксировано почти 800 поврежденных домов — около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди и в дальнейшем сообщают о разрушениях.