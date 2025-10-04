Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Болгарию накрыло масштабное наводнение, есть погибшие — видео

Болгарию накрыло масштабное наводнение, есть погибшие — видео

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 07:52
Болгарию затопило - по состоянию на 4 октября известно о трех погибших
Последствия наводнения. Фото: Reuters

В курортном поселке Елените в Болгарии из-за ливневых дождей погибли три человека, среди них двое спасателей.

Об этом сообщает БТА.

Реклама
Читайте также:

Последствия наводнения

Министр внутренних дел Даниэль Митов рассказал, что погиб гражданин, который находился в комнате на первом этаже в момент прихода первой большой волны. Спасатели вывели других людей из здания.

Также погибли двое спасателей — сотрудник Пограничной полиции и экскаваторщик, который прибыл на помощь.

повінь
Курортный поселок Елените в Болгарии. Фото: Reuters

В течение следующих 24 часов ожидаются новые осадки.

Поисково-спасательные работы продолжаются, затруднен доступ спецтехники к подтопленным зданиям.

"В результате сильного ливня образуется волна, которая идет с Елените и приводит к затоплению всех отелей и зданий. Поступили сигналы об автомобилях и зданиях под водой, а также о людях, которые попали в беду. Немедленно были направлены две команды пожарной службы", — сообщили в МВД.

Напомним, недавно стихия накрыла Одессу. Там в результате непогоды погибли девять человек, среди них ребенок. Смерть еще двух не связывают с потопом.

По состоянию на 3 октября зафиксировано почти 800 поврежденных домов — около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди и в дальнейшем сообщают о разрушениях.

наводнение вода Болгария погибшие затопление
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации