Болгарію затопило — станом на 4 жовтня відомо про трьох загиблих

Болгарію накрила масштабна повінь, є загиблі — відео
У курортному селищі Еленіте в Болгарії через зливові дощі загинули троє людей, серед них двоє рятувальників.
Про це повідомляє БTA.
Наслідки повені
Міністр внутрішніх справ Даніель Мітов розповів, що загинув громадянин, який перебував у кімнаті на першому поверсі в момент приходу першої великої хвилі. Рятувальники вивели інших людей з будівлі.
Також загинули двоє рятувальників — співробітник Прикордонної поліції та екскаваторник, який прибув на допомогу.
Протягом наступних 24 годин очікуються нові опади.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, ускладнений доступ спецтехніки до підтоплених будівель.
"Внаслідок сильної зливи утворюється хвиля, яка йде з Еленіте та призводить до затоплення всіх готелів та будівель. Надійшли сигнали про автомобілі та будівлі під водою, а також про людей, які потрапили в біду. Негайно було направлено дві команди пожежної служби", — повідомили в МВС.
Нагадаємо, нещодавно стихія накрила Одесу. Там внаслідок негоди загинули дев'ятеро осіб, серед них дитина. Смерть ще двох не пов'язують з потопом.
Станом на 3 жовтня зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок — близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди й надалі повідомляють про руйнування.
Читайте Новини.LIVE!