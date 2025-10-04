Болгарію затопило — станом на 4 жовтня відомо про трьох загиблих

Наслідки повені. Фото: Reuters

У курортному селищі Еленіте в Болгарії через зливові дощі загинули троє людей, серед них двоє рятувальників.

Про це повідомляє БTA.

Наслідки повені

Міністр внутрішніх справ Даніель Мітов розповів, що загинув громадянин, який перебував у кімнаті на першому поверсі в момент приходу першої великої хвилі. Рятувальники вивели інших людей з будівлі.

Також загинули двоє рятувальників — співробітник Прикордонної поліції та екскаваторник, який прибув на допомогу.

Курортне селище Еленіте в Болгарії. Фото: Reuters

Протягом наступних 24 годин очікуються нові опади.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, ускладнений доступ спецтехніки до підтоплених будівель.

"Внаслідок сильної зливи утворюється хвиля, яка йде з Еленіте та призводить до затоплення всіх готелів та будівель. Надійшли сигнали про автомобілі та будівлі під водою, а також про людей, які потрапили в біду. Негайно було направлено дві команди пожежної служби", — повідомили в МВС.

Нагадаємо, нещодавно стихія накрила Одесу. Там внаслідок негоди загинули дев'ятеро осіб, серед них дитина. Смерть ще двох не пов'язують з потопом.

Станом на 3 жовтня зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок — близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди й надалі повідомляють про руйнування.