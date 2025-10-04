Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Болгарію накрила масштабна повінь, є загиблі — відео

Болгарію накрила масштабна повінь, є загиблі — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 07:52
Болгарію затопило — станом на 4 жовтня відомо про трьох загиблих
Наслідки повені. Фото: Reuters

У курортному селищі Еленіте в Болгарії через зливові дощі загинули троє людей, серед них двоє рятувальників.

Про це повідомляє БTA.

Реклама
Читайте також:

Наслідки повені

Міністр внутрішніх справ Даніель Мітов розповів, що загинув громадянин, який перебував у кімнаті на першому поверсі в момент приходу першої великої хвилі. Рятувальники вивели інших людей з будівлі.

Також загинули двоє рятувальників — співробітник Прикордонної поліції та екскаваторник, який прибув на допомогу.

повінь
Курортне селище Еленіте в Болгарії. Фото: Reuters

Протягом наступних 24 годин очікуються нові опади.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, ускладнений доступ спецтехніки до підтоплених будівель. 

"Внаслідок сильної зливи утворюється хвиля, яка йде з Еленіте та призводить до затоплення всіх готелів та будівель. Надійшли сигнали про автомобілі та будівлі під водою, а також про людей, які потрапили в біду. Негайно було направлено дві команди пожежної служби", — повідомили в МВС.

Нагадаємо, нещодавно стихія накрила Одесу. Там внаслідок негоди загинули дев'ятеро осіб, серед них дитина. Смерть ще двох не пов'язують з потопом.

Станом на 3 жовтня зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок — близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди й надалі повідомляють про руйнування. 

повінь вода Болгарія загиблі затоплення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації