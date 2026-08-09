Болгария вызвала посла Украины в связи с падением дрона возле газопровода

Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Фото: Румен Радев/Facebook

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Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины Олесю Илащук в связи с падением и взрывом, предположительно, украинского беспилотника недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. В болгарском Минобороны предположили, что это мог быть дрон-приманка "Майя", которые используют ВСУ. В то же время там подчеркнули, что нет оснований считать залет беспилотника в Болгарию и его падение преднамеренными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение болгарского телеканала БНТ.

МИД Болгарии вызвал посла Украины из-за взрыва БпЛА

Посла Украины в Софии Олесю Илащук вызвала министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова. Беседа должна состояться в понедельник, 10 августа, поскольку украинская дипломатка в настоящее время находится за пределами Болгарии.

Как известно, инцидент с дроном произошел 8 августа примерно в тысяче метров от компрессорной станции Трансбалканского газопровода вблизи бывшего пункта пропуска Кардам", недалеко от границы с Румынией. Беспилотник взорвался, однако в результате инцидента никто не пострадал, а повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Впоследствии в Министерстве обороны Болгарии заявили, что, скорее всего, речь идет о дроне-приманке "Майя", которые используют ВСУ. В то же время в ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет оснований полагать, что беспилотник намеренно залетел на территорию Болгарии и упал там.

Новини.LIVE сообщали, что украинский МИД, в свою очередь, заявил, что украинские военные намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии. Киев находится в тесном контакте с болгарской стороной и полностью открыт для взаимодействия с целью выяснения подробностей инцидента. Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что первопричиной подобных инцидентов является война России против Украины, которая создает угрозы и для других государств.

Новини.LIVE сообщали, что 8 августа 2026 года в Болгарии неизвестный беспилотник вошел в воздушное пространство со стороны Румынии и взорвался вблизи Трансбалканского газопровода. Обломки упали возле населённого пункта Генерал-Тошево, примерно в 100 метрах от румынской границы.