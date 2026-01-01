Болгария перешла на евро с 1 января — что изменилось

Евро. Фото: Reuters

С 1 января Болгария официально ввела евро как национальную валюту и присоединилась к еврозоне. Страна стала ее 21-м членом — через три года после вступления Хорватии.

Об этом сообщили в Европейском центральном банке.

Переход Болгарии на евро сопровождается переходным периодом в течение одного месяца в стране будет действовать двойное обращение валют. Лев и евро одновременно будут законными платежными средствами, однако уже с 1 февраля 2026 года расчеты в Болгарии будут осуществляться исключительно в евро. Фиксированный обменный курс установлен на уровне 1,95583 лева за 1 евро.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала это решение историческим как для Болгарии, так и для всей еврозоны.

"Это историческая веха для страны и важная возможность для людей и бизнеса во всей еврозоне. Переход будет способствовать большей экономической стабильности, облегчению расчетов и более глубокой интеграции по всей Европе. Для Болгарии введение евро означает создание более прочной основы для долгосрочного роста и устойчивости", — отметила Лагард.

Переход на общую валюту также приветствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув экономические и практические преимущества для граждан и бизнеса.

"Этот ключевой момент является результатом многолетнего упорного труда и преданности. Это означает более простые платежи, удобные путешествия и новые возможности для болгарского бизнеса. Поздравления, Болгария! Вы можете гордиться своим достижением", — заявила она.

