Болгария присоединилась к еврозоне — что изменилось с 1 января

Болгария присоединилась к еврозоне — что изменилось с 1 января

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 12:48
Болгария перешла на евро с 1 января — что изменилось
Евро. Фото: Reuters

С 1 января Болгария официально ввела евро как национальную валюту и присоединилась к еврозоне. Страна стала ее 21-м членом — через три года после вступления Хорватии.

Об этом сообщили в Европейском центральном банке.

Болгария перешла на евро

Переход Болгарии на евро сопровождается переходным периодом в течение одного месяца в стране будет действовать двойное обращение валют. Лев и евро одновременно будут законными платежными средствами, однако уже с 1 февраля 2026 года расчеты в Болгарии будут осуществляться исключительно в евро. Фиксированный обменный курс установлен на уровне 1,95583 лева за 1 евро.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала это решение историческим как для Болгарии, так и для всей еврозоны.

"Это историческая веха для страны и важная возможность для людей и бизнеса во всей еврозоне. Переход будет способствовать большей экономической стабильности, облегчению расчетов и более глубокой интеграции по всей Европе. Для Болгарии введение евро означает создание более прочной основы для долгосрочного роста и устойчивости", — отметила Лагард.

Переход на общую валюту также приветствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув экономические и практические преимущества для граждан и бизнеса.

"Этот ключевой момент является результатом многолетнего упорного труда и преданности. Это означает более простые платежи, удобные путешествия и новые возможности для болгарского бизнеса. Поздравления, Болгария! Вы можете гордиться своим достижением", — заявила она.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 января для жителей Украины.

А также стало известно, какое историческое нововведение ждет украинцев в январе.

Европейский союз евро Болгария валюта нововведение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
