Болгарія перейшла на євро з 1 січня — що змінилося

Болгарія приєдналася до єврозони — що змінилося з 1 січня
З 1 січня Болгарія офіційно запровадила євро як національну валюту та приєдналася до єврозони. Країна стала її 21-м членом — через три роки після вступу Хорватії.
Про це повідомили в Європейському центральному банку.
Болгарія перейшла на євро
Перехід Болгарії на євро супроводжується перехідним періодом упродовж одного місяця в країні діятиме подвійний обіг валют. Лев і євро одночасно будуть законними платіжними засобами, однак уже з 1 лютого 2026 року розрахунки в Болгарії здійснюватимуться виключно в євро. Фіксований обмінний курс встановлено на рівні 1,95583 лева за 1 євро.
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард назвала це рішення історичним як для Болгарії, так і для всієї єврозони.
"Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості", — зазначила Лагард.
Перехід на спільну валюту також привітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, підкресливши економічні та практичні переваги для громадян і бізнесу.
"Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням", — заявила вона.
Раніше ми розповідали, що зміниться з 1 січня для мешканців України.
А також стало відомо, яке історичне нововведення чекає українців у січні.
Читайте Новини.LIVE!