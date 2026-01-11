Более 60 поездов УЗ 11 января курсируют с отклонением от графика - перечень

Более 60 поездов УЗ курсируют с отклонением от графика — перечень
В воскресенье, 11 января Укрзалізниця обнародовала оперативную информацию о движении поездов. Более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.
Изменения в движении поездов
Среди причин задержек Укрзалізниця называет задержки на границе, неблагоприятные погодные условия и меры безопасности. Задержки повлияли как на международные поезда, так и на поезда дальнего следования. Измененным маршрутом курсируют:
- Nº743/744 Дарница - Славское - Дарница.
- Nº119/120 Днепр - Хелм - Днепр.
- Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм - Пшемысль - Харьков, Изюм.
- Nº745/746 Дарница - Львов - Дарница.
- Nº9/10 Киев - Будапешт - Киев.
- Nº749/750 Киев - Ужгород - Киев.
- Nº107/108 Киев - Солотвино - Киев.
- Nº178 Ивано-Франковск - Киев.
- Nº292/291 Киев - Львов - Киев.
- Nº52/30 Пшемысль - Киев - Перемышль.
- Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Киев - Варшава, Хелм.
- Nº742/741 Львов - Киев.
- Nº15/16 Харьков - Ворохта - Харьков.
- Nº98/97 Ковель - Киев - Ковель.
- Nº44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск - Черкассы - Трускавец, Ивано-Франковск.
- Nº92/91 Львов - Киев - Львов.
- Nº29/27 Ужгород, Чоп - Киев - Ужгород, Чоп.
- Nº207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы - Киев - Ивано-Франковск, Черновцы.
- №114 Ужгород - Харьков.
Сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов. Также Укрзалізниця максимально оптимизирует маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к обычному графику. Председатель правления УЗ Александр Перцовский сообщил, что во время удара РФ были травмированы машинист и помощник грузового локомотива.
Дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе, поэтому локомотивная бригада успела закрепить локомотив безопасно. Но возможности эвакуироваться она не имела и была вынуждена остаться на месте.
"Оба железнодорожники получили осколочные ранения. Врачи уже достали обломки, наложили швы, их состояние стабильное. Сейчас решается вопрос дальнейшего лечения, транспортировки и реабилитации пострадавших", — отметил Перцовский.
Напомним, что проводник Укрзалізниці рассказал, как надо действовать в случае воздушной атаки врага. Это необходимые знания, поскольку враг активно атакует железную дорогу.
Ранее мы также информировали, что в ночь на 11 января войска РФ совершили воздушную атаку по Украине. оккупанты применили 154 ударных беспилотника.
