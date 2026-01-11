Более 60 поездов УЗ 11 января курсируют с отклонением от графика - перечень

Вагон несокрушимости. Фото иллюстративное: Reuters

В воскресенье, 11 января Укрзалізниця обнародовала оперативную информацию о движении поездов. Более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

Сообщение Укрзализныци в Telegram.

Изменения в движении поездов

Среди причин задержек Укрзалізниця называет задержки на границе, неблагоприятные погодные условия и меры безопасности. Задержки повлияли как на международные поезда, так и на поезда дальнего следования. Измененным маршрутом курсируют:

Nº743/744 Дарница - Славское - Дарница.

Nº119/120 Днепр - Хелм - Днепр.

Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм - Пшемысль - Харьков, Изюм.

Nº745/746 Дарница - Львов - Дарница.

Nº9/10 Киев - Будапешт - Киев.

Nº749/750 Киев - Ужгород - Киев.

Nº107/108 Киев - Солотвино - Киев.

Nº178 Ивано-Франковск - Киев.

Nº292/291 Киев - Львов - Киев.

Nº52/30 Пшемысль - Киев - Перемышль.

Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Киев - Варшава, Хелм.

Nº742/741 Львов - Киев.

Nº15/16 Харьков - Ворохта - Харьков.

Nº98/97 Ковель - Киев - Ковель.

Nº44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск - Черкассы - Трускавец, Ивано-Франковск.

Nº92/91 Львов - Киев - Львов.

Nº29/27 Ужгород, Чоп - Киев - Ужгород, Чоп.

Nº207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы - Киев - Ивано-Франковск, Черновцы.

№114 Ужгород - Харьков.

Сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов. Также Укрзалізниця максимально оптимизирует маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к обычному графику. Председатель правления УЗ Александр Перцовский сообщил, что во время удара РФ были травмированы машинист и помощник грузового локомотива.

Дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе, поэтому локомотивная бригада успела закрепить локомотив безопасно. Но возможности эвакуироваться она не имела и была вынуждена остаться на месте.

"Оба железнодорожники получили осколочные ранения. Врачи уже достали обломки, наложили швы, их состояние стабильное. Сейчас решается вопрос дальнейшего лечения, транспортировки и реабилитации пострадавших", — отметил Перцовский.

Напомним, что проводник Укрзалізниці рассказал, как надо действовать в случае воздушной атаки врага. Это необходимые знания, поскольку враг активно атакует железную дорогу.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 11 января войска РФ совершили воздушную атаку по Украине. оккупанты применили 154 ударных беспилотника.