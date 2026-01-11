Понад 60 поїздів УЗ 11 січня курсують із відхиленням від графіка — перелік

Вагон незламності. Фото ілюстративне: Reuters

У неділю, 11 січня Укрзалізниця оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів. Понад 60 потягів курсують із відхиленням від графіка.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зміни в русі поїздів

Серед причин затримок Укрзалізниця називає затримки на кордоні, несприятливі погодні умови та заходи безпеки. Затримки вплинули як на міжнародні поїзди, так і на поїзди далекого сполучення. Зміненим маршрутом курсують:

Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця.

Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро.

Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм.

Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця.

Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ.

Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ.

Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ.

Nº178 Івано-Франківськ — Київ.

Nº292/291 Київ — Львів — Київ.

Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль.

Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм.

Nº742/741 Львів — Київ.

Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків.

Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель.

Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси. — Трускавець, Івано-Франківськ.

Nº92/91 Львів — Київ — Львів.

Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп.

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці.

№114 Ужгород — Харків.

Наразі залізничники усувають пошкодження після обстрілів. Також Укрзалізниця максимально оптимізовує маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до звичайного графіку. Голова правління УЗ Олександр Перцовський повідомив, що під час удару РФ було травмовано машиніста та помічника вантажного локомотива.

Чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу, тому локомотивна бригада встигла закріпити локомотив безпечно. Та змоги евакуюватися вона не мала та була змушена залишитись на місці.

"Обидва залізничники зазнали осколкових поранень. Лікарі вже дістали уламки, наклали шви, їхній стан стабільний. Наразі вирішується питання подальшого лікування, транспортування та реабілітації постраждалих", — зазначив Перцовський.

Нагадаємо, що провідник Укрзалізниця розповів, як треба діяти у разі повітряної атаки ворога. Це необхідні знання, оскільки ворог активно атакує залізницю.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 11 січня війська РФ здійснили повітряну атаку по Україні. Окупанти застосували 154 ударні безпілотники.