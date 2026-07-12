Бойцы ГПСУ уничтожили грузовик, оборудование РЭБ и пулемет российских войск

Поражение российской техники. Фото: скриншот из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Бойцы Черниговского пограничного отряда продолжают наносить удары по военной инфраструктуре российских войск. На этот раз украинские защитники поразили несколько важных целей противника.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Новини.LIVE.

У врага уничтожили грузовик, автомобиль, средства РЭБ и пулемет "Утес"

Пограничники методично уничтожают логистику российских оккупантов и их средства ведения боевых действий.

На этот раз на счету бойцов Черниговского отряда — вражеский грузовик, легковой автомобиль, комплекс радиоэлектронной борьбы и крупнокалиберный пулемет "Утес".

Поражение целей стало возможным благодаря слаженной работе украинских военных и применению современных средств разведки и поражения.

В ГПСУ отмечают, что украинские пограничники регулярно выявляют и уничтожают технику, вооружение и другие важные объекты российских войск на различных направлениях фронта.

Сообщение ГПСУ. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные нанесли удар по общевойсковому полигону российских оккупантов и ряду других важных объектов. Также стали известны уточненные результаты ранее нанесенных ударов. Атаки были направлены по целям на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российским плавсредствам в акватории Азовского моря. В результате удара были поражены 21 танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие вражеские суда.