Солдат оказался ранее судимый на испытательном сроке, поэтому за СОЧ суд его жестко наказал

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Пирятинский районный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил место службы. Осужденный признал свою вину и суд назначил ему суровое наказание, ведь он оказался рецидивистом.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за кражу и получил условное наказание. Во время мобилизации он был призван на военную службу в качестве солдата резерва. Однако, он дважды самовольно покидал свою часть в течение длительных периодов времени.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, заявив, что совершил преступление необдуманно, но теперь раскаивается и желает вернуться к службе.

Что решил суд

Суд, учитывая тяжесть преступления и предыдущую судимость, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его вынесения. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области военный на год самовольно оставил воинскую часть (СОЧ), поскольку должен был ухаживать за больной бабушкой. Суд решил его наказать.

Ранее мы рассказывали историю военнослужащего, который совершил СОЧ и не вернулся на службу. Кроме того, мужчина бросил в правоохранителей фугасную мину.